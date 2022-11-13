選舉進入倒數階段，民進黨昨晚在凱達格蘭大道舉行大型造勢晚會，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等大咖雲集，現身為所有黨籍提名的縣市長候選人站台，蔡英文再次提到「抗中保台」。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安酸，只剩嘴巴上的抗中保台。

蔣萬安說，難道蔡英文總統忘了，在他頭上飛的國慶表演無人機，都是陸資公司所製造，難道元首的安全就不用「抗中保台」？蔡總統難道也忘了他自己施打高端疫苗，也是跟陸資公司合作，「難道戰略物資也不用抗中保台了嗎？」