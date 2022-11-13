揪網友唱歌竟大膽偷錢 男賊才走出KTV就醉倒路旁GG了

21歲潘姓男子日前在網路交友軟體上參加揪團唱歌趴，相約至中華路某KTV唱歌，潘卻利用包廂內歡唱時，趁機行竊其他網友隨身背包及皮夾財物，得逞後藉故先行離開包廂，不料，步出KTV後卻因不勝酒力醉倒路旁，當員警到場發現失竊背包及皮夾散落一地，全案訊後依竊盜罪移送偵辦。

警方接獲民眾報案，表示唱歌結束後發現財物遭竊，警方到場比對監視器，發現有一名男子行跡鬼崇，經鎖定行竊者特徵及衣物展開調查，巡邏員警在接獲報案不久之後，在KTV旁的暗巷內發現疑似竊嫌之人醉倒在地上，被害人的證件等財物散落滿地，直到員警在場把他叫醒，他自己也嚇了一大跳，想不到一下子就被警察逮獲。

警詢時潘嫌辯稱自己因缺錢花用，與網友唱歌時臨時起意，才會趁著酒意膽由心生，下手行竊。警方呼籲，隨著疫情解封，網路及Line群組經常可見揪團唱歌的邀請，但也陸續發生多起陌生網友伺機行竊案件，呼籲民眾與陌生人聚會時，務必提高警覺，妥善留意及保管自己的隨身財物。

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