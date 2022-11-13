國民黨巿長候選人蔣萬安13日到士東市場掃街拜票，爭取支持；他受訪時打起「夫人牌」，表示下周太太石舫亘將帶著還在肚子裡的「三寶」，「分身」為蔣萬安輔選衝刺選情。（鄧博仁攝） (3)

民進黨昨晚在凱達格蘭大道舉行大型造勢晚會，行政院長蘇貞昌致詞時提到，國民黨台北市長候選人蔣萬安的父親蔣孝嚴是「買辦」，收錢幫台商喬出境管制，並質疑若這樣的人當選市長，生意會不會越做越大。對此，蔣萬安今回擊表示，「哪位行政院長官當越大，女兒標案接的越廣？」

蔣萬安今天上午前往士東市場掃街拜票，會前也針對時事受訪，面對蘇貞昌的批評，他表示，蘇貞昌院長好好回想，國內哪位行政院長，官當的越大，女兒的標案接的越廣，而且手續手法非常繁複，就發生在最近，請蘇貞昌院長好好回想，不用回答，但國人心裡都有數。