民進黨昨晚在凱達格蘭大道舉行大型造勢晚會，行政院長蘇貞昌致詞時提到，國民黨台北市長候選人蔣萬安的父親蔣孝嚴是「買辦」，收錢幫台商喬出境管制，並質疑若這樣的人當選市長，生意會不會越做越大。對此，蔣萬安今回擊表示，「哪位行政院長官當越大，女兒標案接的越廣？」
蔣萬安今天上午前往士東市場掃街拜票，會前也針對時事受訪，面對蘇貞昌的批評，他表示，蘇貞昌院長好好回想，國內哪位行政院長，官當的越大，女兒的標案接的越廣，而且手續手法非常繁複，就發生在最近，請蘇貞昌院長好好回想，不用回答，但國人心裡都有數。
民進黨昨晚在凱達格蘭大道舉行大型造勢晚會，行政院長蘇貞昌致詞時提到，國民黨台北市長候選人蔣萬安的父親蔣孝嚴是「買辦」，收錢幫台商喬出境管制，並質疑若這樣的人當選市長，生意會不會越做越大。對此，蔣萬安今回擊表示，「哪位行政院長官當越大，女兒標案接的越廣？」
蔣萬安今天上午前往士東市場掃街拜票，會前也針對時事受訪，面對蘇貞昌的批評，他表示，蘇貞昌院長好好回想，國內哪位行政院長，官當的越大，女兒的標案接的越廣，而且手續手法非常繁複，就發生在最近，請蘇貞昌院長好好回想，不用回答，但國人心裡都有數。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。