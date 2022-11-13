許多網友喜歡戰南北，這回輪到高雄、屏東戰美食了！一名網友PO文，直呼屏東小吃完勝高雄，還列舉紅豆餅等6項，覺得高雄東西「都滿普通的」。結果文章被網友狠酸，連屏東人都不相挺，吐槽原PO可能要檢查一下味覺。

原PO以「高雄在地美食為什麼連屏東都慘輸」為題，在PTT發文，因他最近常跑屏東，發現每到周末假日，在地特色美食都大排長龍。他舉例，如萬丹紅豆餅，排隊排到警察來開單；萬巒豬腳，人手一包；還有一堆人跑去潮州，就為了吃牛肉湯；加上冷熱冰、粿仔、飯湯等。

反觀高雄，他覺得東西普通，如鴨肉飯、烤鴨、古早味蛋糕等，全台灣到處都有，真的不知道要推薦觀光客買什麼伴手禮，除了搖頭還是搖頭。

結果貼文遭圍剿，許多網友不以為然，直呼原PO觀念錯誤，列舉的小吃「也是很多地方都有啊」、「同情感瞬間湧上心頭」、「你要不要檢查一下味覺」。

網友回應，高雄好吃東西太多，多到不知道怎麼選，屏東的也不錯，但要說完全輾壓高雄，原PO的比較基礎很有問題，「高雄小吃大概只輸台南，絕對不會輸屏東」。