新北市長選前之夜之爭持續，侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭今日表示，林佳龍選前之夜已借板橋第二運動場，昨晚卻呼籲選前之夜至區運路，看來在林佳龍眼中，自己選舉永遠是最重要的，想透過衝突製造話題，民眾的安全林佳龍根本不在乎。

「再一次歡呼、六六大勝」晚會昨晚順利舉辦，吸引近5萬人潮前往板橋第一運動場共襄盛舉，整場活動宛如同樂會、運動會，整場晚會充滿快樂的氣氛，而散場後不少民眾紛紛走通過區運路，前往板橋車站搭乘大眾運輸工具。

王敏旭說，林佳龍競總遲遲到8月19日才要借場地，更同時申請借用板橋第一運動場廣場及板橋第二運動場，而板一已在國民黨新北黨部依規在6個月前申請借場地，林佳龍現在卻不斷政治操作，難道還要上演「這不是肯德基」戲碼嗎？

王敏旭指出，新北體育處已同意林佳龍借用第二運動場，市府也請林佳龍陣營依規定修改申請內容，也會依規定核定公館街路權申請案。既然林佳龍已借到板二，選前之夜板一、板二大家可以一起同歡，選舉是嘉年華會，不是讓林佳龍製造衝突的機會。