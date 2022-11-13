全國最具人情味的馬拉松田中馬拉松13日開跑，吸引約有1萬6800位跑友參與。（吳敏菁攝）

全國最具人情味的馬拉松田中馬拉松13日開跑，吸引約有1萬6800位跑友參與。（吳敏菁攝）

全國最具人情味的馬拉松田中馬拉松13日開跑，吸引1萬6800多名跑者參與，意外發生憾事，一名來自台中的48歲李姓選手在9點被發現倒臥在員集路上民宅前，田中消防隊救護人員趕抵，已沒心跳、呼吸，醫護人員實施電擊、並進行CPR，緊急送到田中仁和醫院搶救，最後仍宣告不治，死因還待進一步調查。

田中馬已邁入11週年， 13日6點20分在田中鎮公所前起跑。競賽路線分別為42.195公里的全馬組、22.6公里的半馬組及9.7公里的健跑組，途經過高鐵站區、八堡圳、田中休閒廊道、社頭織襪園區、田中火車站等。

李姓男子13日參加田中馬拉松9.7KM健跑組別，上午8時50分至9時許，途經賽道約8.5K處之員集路二段時，疑因天氣炎熱，脫離規劃跑步路線，跑道騎樓下，民眾發現起初以為在休息，經搖晃李姓男子無反應後，撥打119通報。

田中消防隊救護人員上午9時8分抵達現場，患者已呈現現象OHCA「到院前心跳停止」，緊急進行CPR急救、電擊，送至田中仁和醫院後搶救無效。由於近日空品不佳，是否誘發使得身體不適更嚴重，導致休克也引起熱議。

田中馬拉松賽會表示，對於出現這樣的意外深表遺憾，已於第一時間通知家屬前往殯儀館。同時也呼籲民眾，在後疫情時代出外運動有益身心健康，但在久未努力運動的情況下，運動時仍應量力而為，以防意外發生。