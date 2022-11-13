日本男星中居正廣今年七月曾爆出因動了急性盲腸炎手術，進而發現罹患盲腸癌，兩個月後再度開刀，休養兩周後又立即復工，然而，沒想到近期經紀公司再度發聲明表示中居正廣將再停工一個月，令粉絲相當擔心。

50歲男星中居正廣為前天團SMAP隊長，該團體於2016年底解散，在這期間中居正廣也轉戰綜藝圈，並主持多個黃金時段的綜藝節目，出道至今已超過30年，但從未全面停工一個月的時間，且前段時間也傳出他身體狀況不佳，因此讓粉絲更加憂心。

據悉《Sponichi》報社主管曾表示，中居正廣今年七月因腹痛，自己緊急打電話叫救護車送醫，進行急性盲腸炎手術，隨後回歸主持節目，但十月又再度以身體不適告假，更遭《週刊新潮》爆出罹患盲腸癌，對此，在病情方面醫院及他本人皆無對外說明，不過他曾坦言，體重跟肌力掉了不少，而在先前節目中也可見他雙頰凹陷，引發外界猜測。

中居正廣先前在節目中坦言自己瘦了。（圖／截圖自推特）

事實上，中居正廣曾在2015年切除喉嚨腫瘤，而相當喜歡喝酒的他，隔年又發現肝功能指數有問題，然而，在今年九月他也在節目中透露，半年來肝功能指數γ-GTP數值非常差，如今再度宣布停工消息，令大眾擔心他的身體狀況。