為推動長三角一體化發展，大陸國家發展改革委近日印發《長三角國際一流營商環境建設三年行動方案》，當中提出到2025年，長三角區域資源要素有序自由流動，行政壁壘逐步消除，統一開放的市場體系基本建立，並明確要制定上海浦東、長三角區域協同的創新放寬市場准入特別措施。

根據《上海證券報》報導，該《行動方案》共7方面24條，在深入推進市場化改革，更大激發市場活力方面，從改革、開放、公平競爭三個角度列出了3項任務。

第一是進一步破除區域分割和地方保護等不合理限制。包括在不直接涉及公共安全和人民群眾生命健康的領域，推進「一照多址」、「一證多址」等改革；清理對企業跨區域經營、遷移設置的不合理條件，全面取消沒有法律法規依據的要求企業在特定區域註冊的規定。

第二是健全更加開放透明、規範高效的市場主體准入和退出機制。包括持續深化「證照分離」改革；制定發布上海浦東、長三角區域協同創新放寬市場准入特別措施；探索實行企業休眠制度；建立市場主體強制退出制度；推行破產預重整制度，建立破產重整稅費優惠和信貸支持機制等。

第三是維護公平競爭秩序，穩定市場主體預期；著力清理取消企業在資質資格獲取、招標投標、政府採購、權益保護等方面存在的差別化待遇，防止濫用行政權力排除、限制競爭的行為；清理規範涉企收費，健全遏制亂收費、亂攤派的長效機制等。