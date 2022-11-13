蔡英文總統(中)今天再赴桃園為鄭運鵬(右)站台輔選。(呂筱蟬攝)

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天舉辦龍潭區客家後援會成立大會，蔡英文總統再度赴桃園站台，在選情緊繃之下想拉抬鄭運鵬聲量，但是在她致詞時，也遇到民眾高喊「蔡英文下台」，造成現場一度騷動。而近期鄭運鵬的網路聲量也下降，此舉是否能催出更多基本盤？鄭運鵬說，桃園市在鄭市長2任8年執政下和4年前高雄一樣，是最激烈的戰區，張善政用韓國瑜在高雄一樣的詆毀跟抹黑的做法，也會對市民朋友造成一定程度的影響。

鄭運鵬說，桃園有中央經濟上跟防疫上的好成績，也有鄭文燦市長執政的好成績，但是在交接期，張善政用韓國瑜在高雄一樣的詆毀跟抹黑的做法，也會對市民朋友造成一定程度的影響，未來13天很關鍵，他在每一個行政區都會全力以赴，從早上到晚上，在生活中在媒體中都會全面看見。

針對蔡總統和行政院長蘇貞昌近期頻繁來到桃園助選，鄭運鵬說，他們來每次都宣布重大建設與方案，譬如蘇貞昌院長來到龍潭宣布龍潭科學園區三期擴建確定，也宣布平鎮鐵路地下化正式動工，蔡英文總統來到觀音海洋大學研究中心正式啟動，不只來幫他加油打氣，也幫鄭文燦市長的好成績跟未來桃園需要的大建設，統統來告訴市民朋友，這也是11月26日勝選關鍵。

針對龍潭區是傳統藍營也是客家票倉，同時間國民黨桃園市長候選人也在龍潭區有活動，鄭運鵬對此表示，桃園每一個行政區、每一個市民朋友都非常重要，市民朋友的未來照顧與市政建設上的突破都重要，剛好大家都來到龍潭區，相信龍潭的建設包含龍潭大池、龍元宮商圈、龍潭科學園區擴大，大大小小龍潭建設發展都讓市民感同身受，相信民進黨是用成績、用未來的擘畫在進行的大計畫當龍潭的靠山，相信市民朋友8年當文燦的靠山，未來8年由他來當市民的靠山。