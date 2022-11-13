台灣運動事業近日蓬勃發展，將「運動」與「觀光」深度結合，今年台鋼獵鷹更嘗試與燦星旅遊首推鷹援軍套票，主場賽事門票搭配高鐵搭乘、住宿，最低價只要1320元起，套票已於燦星旅遊網開賣，未來雙方合作再提升到「台鋼、燦星、亞果遊艇」三方異業合作，看球賽還能搭遊艇，將提供消費者觀賽、旅遊、觀光一條龍服務。

今(13)日由劉孟竹總教練帶上新任隊長吳岱豪、胡凱翔及臺南人代表李漢昇與媒體們，在臺南安平碼頭來場奢華遊艇體驗，亞果遊艇近年來在安平碼頭推動遊艇休閒及水域遊憩觀光已成為安平著名觀光亮點，在場的臺南人代表李漢昇搭上遊艇露出驚訝的表情，「身為臺南人第一次來，以前都是在電視、電影上看到遊艇，感覺遙不可及，球團跟旅遊業有這樣的合作很特別。」

新任隊長吳岱豪經常在個人社群上分享和老婆的旅遊日記，這次搭上遊艇接受最完善的服務，沿途乘風欣賞台南河景，寵妻魔人又上線，直說「在遊艇上吹著涼爽的風，慵懶的欣賞沿途美景，這麼歡樂又浪漫的事之後有機會一定要帶老婆來！」

本身有賽車駕照的胡凱翔，聽到導覽員介紹考取遊艇駕駛員證照後眼睛為之一亮，「球隊宿舍距離亞果遊艇不遠，已經詢問好考照的費用，有機會可以在休賽季時來上課，以後海上、陸上行動都不成問題了。」

為結合「運動賽事」與「觀光」，提供給消費者便利的旅遊體驗，台鋼獵鷹與燦星旅遊首推旅遊套票，讓民眾觀看運動賽事的同時，還能走訪臺南景點和品嚐在地美食，接下來將會把亞果碼頭水上休閒活動加入套票行程中，更多三方異業合作的驚喜服務，敬請鎖定台鋼獵鷹粉絲專頁。