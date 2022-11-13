議長張清照到場相挺並致贈盧秀燕「凍蒜」祝福。（張亦惠攝）

盧秀燕也走下台跟民眾互動，氣氛十分熱絡。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕競選總部今天正式成立，現場湧入2000多位支持者相挺。（張亦惠攝）

盧秀燕與競總7位總幹事及議長張清照上台高喊「凍蒜」。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕拚連任，13日競選總部正式成立，現場湧入2000位支持者相挺，盧秀燕細數自己當「媽媽市長」以來的政績，強調市民是「最大的大咖」，最後更喊話，雖大家肯定她的施政，但有人可能會在最後關頭出奧步，若對她有信心，11月26日一定要出來投票，透過投票遏止敗壞的選風，守護做事的人。

競總成立大會現場人潮滿滿，議長張清照到場相挺並致贈盧秀燕「凍蒜」祝福，盧秀燕則授戰旗給競總7位總幹事江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔、陳政顯、吳瓊華、黃健豪及顏文正，盼在選舉倒數階段一起最後衝刺，活動尾聲現場支持者大合唱「天下的媽媽都是一樣的」，盧秀燕也走下台跟民眾互動，氣氛十分熱絡。

盧秀燕上台時說，感謝百位來自台29區的燕子主委，及各行各業的後援會在各個角落幫我拉票，每個市民朋友都是我心中的「大咖」，未來4年她要爭取連任繼續守護台中這個家庭。

盧秀燕指出，台中拿下全台最宜居城市、最幸福城市更是年輕人最想移居的城市，但卻因選舉被抹黑，若城市「不夠安全」市民會感到幸福移居嗎？請大家千萬不要為了選舉抹黑台中、打擊市民，未來若連任，要讓台中繼續被看見、繼續有光榮感並成為六都領頭羊。

盧秀燕說，自己沒看過選舉選風這麼敗壞，有人說她執政不錯應該可以當選，但選票還在市民手中，還要繼續努力爭取，選舉剩下12天，有人可能會在最後關頭出「奧步」，包括製造謠言、製造事件讓市民驚慌、假民調影響選舉都有可能，若市民對她有信心，11月26日一定要出來投票，也希望透過投票遏止敗壞的選風，守護做事的人，讓台中走在正確、好的道路上。

盧秀燕表示，「媽媽是勇敢的」自己上任後遇到新冠肺炎疫情、百年大旱但都度過危機；「媽媽是有信用的」自己承諾的事一定會做到，包括包括大智路打通、捷運綠線通車、中央公園完工啟用、恢復老人健保等；「媽媽會持家」她接任時舉債已到上限，4年來不僅還債還做更多建設；「媽媽是公平的」建設不分藍綠、地區；「媽媽是包容的」只要對台中好的建議都兼容並蓄。