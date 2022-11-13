教士中繼投手蘇亞雷茲（Robert Suarez）獲得球團5年4600萬美元續約。這位31歲的菜鳥昔日在家鄉委內瑞拉當過超級市場的警衛與建築工人，只有在周末時在獨立聯盟登板投球，球速和控球能力都很普通，當年他20出頭，同梯的好手早在小聯盟磨練了。

《聖地牙哥聯合論壇報》報導，蘇亞雷茲當時被一位隊友引薦加入墨西哥聯盟，終於讓他真正開始接受像樣的訓練。2015年，蘇亞雷茲在墨西哥聯盟大發神威，球速飆漲到98英里（157.7公里），很快被教士球探發掘，不過日本職棒「攔胡」收走了蘇亞雷茲，畢竟日職的洋將待遇遠遠好過小聯盟3A，他獲得軟銀鷹年薪35萬美元。

歷經軟銀鷹、阪神虎以及手肘韌帶手術之後，教士相信蘇亞雷茲已經在日職證明實力，2021年底以1年600萬美元簽下蘇亞雷茲，他繳出47.2局、2.27自責分率、5勝1負的好成績。他只在教士3A投過很短時間，也不是一個正規農場出身的新秀，最終仍成功站穩大聯盟。

Good for him but pic.twitter.com/h22lHYvQe2 — BK 1025 (@BK1025____) November 10, 2022

國聯冠軍戰G5，背水一戰的教士叫上蘇亞雷茲中繼，遭到費城人哈波（Bryce Harper）轟出致命3分炮而輸球。對此外界認為是總教練調度的問題較大，教士沒有怪罪蘇亞雷茲，並且很看重他前面戰勝大都會、道奇的貢獻，為這個勵志故事寫下美好結局。