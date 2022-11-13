台北市長候選人黃珊珊13日赴北市東湖市場掃街拜票，尋求民眾的支持。（鄭任南攝）

台北市長候選人黃珊珊13日赴北市東湖市場掃街拜票，尋求民眾的支持。（鄭任南攝）

選戰進入倒數時刻，《美麗島電子報》董事長吳子嘉稱無黨籍台北市長候選人黃珊珊擁有40％的中間選票，最近卻因藍綠選民歸隊掉到25％，她13日「回娘家」赴東湖市場掃街拜票時說，她不會將每次調查當成直接依據，「我想大家看著我們去掃街拜票，就知道民眾反應是怎樣。」

東湖市場是內湖地區數一數二的大市場，而黃珊珊過去在此擔任21年的市議員，知名度自然不在話下，她上午在民眾黨議員候選人陳宥丞陪同下前往掃街，民眾看見黃珊珊現身拜票，紛紛比出大拇指表達支持，還屢有選民上前求合照，甚至有住在3樓的居民特地開窗比讚，高喊「全家都支持妳」。

期間有小孩拿著「8號黃珊珊、7號陳宥丞」的看板表達支持，也有婆媽送上現炸的蝦卷和地瓜薯條給黃珊珊團隊，希望他們補充體力好好拚選舉。東湖市場自治會長林健和還親自送上綁著「高票當選」紅布條的宜蘭蔥，要祝黃珊珊順利當選，受到民眾熱情歡迎的黃珊珊，短短200公尺的拜票路程就走了快20分鐘，人氣爆棚。

被問及中間選票似乎因藍綠選民歸隊而下降，她表示，每次調查自己都會參考、都有意義，但不會當成最直接的依據，不用這麼緊張，還是以接觸民眾最直接的反應當作基準，「我想大家看著我們去掃街拜票，就知道民眾反應是怎樣」。

還有熱情選民向黃珊珊討抱抱，稱自己女兒也支持她。（黃婉婷攝）