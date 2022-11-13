高雄市校園不平靜，北高雄某醫專近來陸續發生兩件暴力事件，包含校內與楠梓區都會公園。湖內與楠梓警方已經帶回十名學生，展開調查。校方也證實有此事，涉案人等已經依法接受調查，學校將於明（14）日舉行調查會議。

警方調查，第一起校園暴力事件疑似一名男學生對學妹吃豆腐，在校園內被兩名男學生教訓。在男學生教訓被害學生時，還有學生在一旁訕笑與用手機拍攝。警方帶回3名包含涉案與被害學生調查。

第二起暴力事件發生在都會公園，疑似男學生積欠款項約3萬元新台幣，因此6名債主學生約了欠債的1名學生到都會公園談判，之後對欠債的學生拳腳相向。當事人對此並不打算提告。兩起暴力事件各為獨立事件，涉案學生皆未成年。

此事在網路社群「黑色豪門企業」及網路論壇Dcard引起議論，甚至有人貼文說，男學生在約女學生聚餐時，飲酒作樂，不僅強灌女學生喝酒，還吃女學生豆腐，所以引起暴力事件。

校方對此相當低調，但也證實確有此事，將於14日舉行調查會議。學校在事發後已依規定完成校安通報，警方也主動配合校方調查，通知涉案學生說明。