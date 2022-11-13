蔡其昌強調，我在這裡生根做事、解決鄉親的問題，海線的鄉親會知道誰是在做事。(陳世宗攝)

蔡其昌：海線鄉親知道誰在做事；盧秀燕：四年來讓海線建設蓬勃發展。

九合一選戰進入最後大車拼！民進黨台中市長候選人蔡其昌，今天上午回到清水區與市議員楊典忠成立競選總部，媒體問蔡其昌對手盧秀燕最近頻在海線造勢的看法？蔡其昌說，選舉才造勢其實用處不大，海線鄉親不會接受選前只來造勢。盧秀燕11日在清水造勢活動時，細數四年來在海線各項重大建設，讓海線建設蓬勃發展。

蔡其昌今天上午回到家鄉清水區與市議員楊典忠成立聯合競選總部開幕儀式，媒體詢問蔡其昌對中市第一、第二選區民進黨四位市議員選情的看法？國民黨角逐連任的市長盧秀燕接連在海線造勢，是否在搶他海線的票源？

蔡其昌指出，民進黨在台中市第一選區吳敏濟、施志昌，和第二選區的楊典忠、王立任，我的目標四席全上，我會很努力輔選四位全壘打。

蔡其昌說，盧市長選舉這幾天拼命在海線，我常講平常不做事、選舉到了才在這裡造勢，其實用處並不大，海線風頭水尾、沒有建設，大家覺得邊緣化問題已經很久了，當時一直建議雙軌高架不做、環線鐵路台中山手線不做，重大建設都不完成，海線鄉親不會接受選前只來造勢。

蔡其昌強調，我在這裡生根做事、解決鄉親的問題，海線的鄉親會知道誰是在做事，誰真的在地會為海線的未來做最大的努力，我想海線的鄉親是很清楚的。

盧秀燕11日在清水紫雲巖造勢活動時，則細數她四年來在海線的各項建設，包括清水國民暨兒童運動中心、梧棲社宅、鰲峰山大型停車場、清水火車站跨站天橋、中台灣首座海洋生態館，還有鄉親最有感的「濱海橋」市府斥資2.2億改建完成，全國唯一國際級自由車場也做了夜間照明和木質賽道，盧秀燕還特別感謝張清照議長的大力支持，讓海線建設蓬勃發展。