新竹市政府透過央廚的改造，同時提升廚工工作效能與安全衛生環境，為學生餐食把關，造福南香山1600位師生。（陳育賢攝）

新竹市政府透過央廚的改造，同時提升廚工工作效能與安全衛生環境，為學生餐食把關，造福南香山1600位師生。（陳育賢攝）

為照顧南香山8所國、中小學童的營養午餐，新竹市政府向教育部爭取補助1500萬元，將內湖國中中央廚房擴建並更新設備，透過央廚的改造，同時提升廚工工作效能與安全衛生環境，為學生餐食把關，造福南香山1600位師生。

代理市長陳章賢表示，市府重視食安議題，在前市長林智堅、前副市長沈慧虹帶領下，新竹市校園營養午餐「三章一Q」覆蓋率全台之冠、營養午餐國產食材使用率同為全國第1，並透過聘任校園專任營養師來保障孩子校園食安。

他指出，內湖國中中央廚房自2006年落成至今，負責供應南香山國中小的營養午餐，目前提供內湖國中、內湖國小、大湖國小、南隘國小、茄苳國小、朝山國小、富禮國中以及華德福國中小共8校營養午餐。

市府與學校積極爭取2021年教育部「推動偏鄉學校中央廚房新建擴建計畫」，透過計畫提供學校營養師、廚務人員統一服裝，提升廚勤人員專業性，並提供路程較遠的學校具保溫效果餐湯桶，同時配有GPS溫度計及磁扣，確保運送過程溫度及食品安全衛生。

內湖國中校長劉惠芬表示，廚房經改造後煥然一新，透過打開學校圍籬，方便送餐動線，並利用穿透可視性的空間設計，讓學生參與觀摩餐食製備過程，未來將結合食農教育，讓學生體驗從產地到餐桌的過程及動手實作的樂趣。另，目前央廚共有10位廚工，皆有餐飲證照，並由專屬營養師進行食安把關。

教育處指出，新竹市自2017年起率全國縣市之先，配合行政院推動「學校午餐採用國產可溯源食材政策」，執行迄今使用覆蓋率均維持全國第1，為全方位照顧學童健康飲食，市府聘請專業營養師駐校，除為餐食把關，並進行營養教育推動，讓「食安心、育健康」知能向下扎根。

市府補充，營養師每日透過食材上的QR-code進行查驗，並將所有資訊登載於「校園食材登錄平臺」網頁，讓家長可以在第一時間查詢食材來源，打造「減碳、在地、安心看的見」的營養午餐環境，也讓學生吃得安心、吃得健康。