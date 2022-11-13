經濟黨傳出14日將召開記者會澄清賣假藥一事，也要回應國民黨桃園市長候選人張善政擔任該黨榮譽總顧問一事，對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬說，經濟黨要開記者會、要支持張善政的內容他雖然不清楚，但是他們的關係的確匪淺，張善政也的確替他們背書，希望張善政公開清楚的向市民說明他跟經濟黨的關係。

鄭運鵬說，經濟黨是反獨促統統派的紅統小黨，背後也有很多包含賣假藥跟很多不正常的經濟政治脈絡，張善政是他們榮譽總顧問，這個職務相信並不是一個禮貌性的職務跟安排。張善政很特別的是他只對像中華民族致公黨、經濟黨這樣的紅統小黨當總顧問和最高顧問，他選擇了特殊的政治屬性，但是這些人的共通性第一個他們是紅統小黨，第二個他們背後都有經濟詐騙的背景，跟賣假藥的背景。

鄭運鵬說，希望張善政公開清楚向市民朋友說明他跟他們的關係，也要向這些被賣假藥的被害者清楚的說明原委跟道歉，這是張善政應該要接受公開檢驗的事情，市民和媒體有知的權利。