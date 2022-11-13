選戰進入倒數階段，台北市長三腳督情勢緊張，九連霸的無黨籍北市議員陳政忠今天舉辦社子島競選總部成立大會，三位台北市長候選人也先後到場支持，想要搶攻無黨籍選票，民進黨台北市長候選人陳時中先到場，打出交通政見牌；國民黨台北市長候選人蔣萬安則提到，政忠幫助他選上立委；最後是無黨籍台北市長候選人黃珊珊則打出「友誼牌」，稱兩人在議會當同事20多年。

陳時中表示，陳政忠能夠九連霸不簡單，議員對於地方關心努力，才會有這麼多支持，這也是他要學習的地方，至於未來在士林、北投，最重要是士北科交通的規畫。

陳時中提到，他會將洲美快速道路到西段之後延續走到國道一號，快速移出去不會造成雍塞，接著是，將通河東西街在百齡橋下拓寬，能夠變成四線道，百齡橋要抬高，現在這麼低，在防洪上不足，做策略性的都更，整個經濟區域變大，居住品質變好，是最主要的政見，希望跟政忠議員通力合作。

蔣萬安則表示，阿忠是他市政的導師，政忠在地方鄉親服務37年，把一生奉獻士林北投區，向所有鄉親懇託，這次議員選舉一定要堅定支持陳政忠，過去第一次選立委，阿忠很照顧，很幫他才有機會進入立法院，吃人一口還人一斗。

蔣萬安也說，未來他當選台北市長，絕對需要有經驗專業的議員，跟萬安一起攜手合作，這次一定要讓年輕人一個機會，萬安今天來最重要，希望大家把手中選票支持陳政忠就是支持蔣萬安。

最後，黃珊珊則表示，和忠哥在議會同事24年，28歲剛進議會，旁邊坐的就是陳政忠，到市政府當副市長，社子島開發和都市更新，忠哥很認真，忠哥每天都在社子國小當導護爸爸的工作，即將連任10屆打破台北市議會紀錄，成為傳奇，成為最資深的標竿。

黃珊珊也表示，無黨籍都是靠市民的支持，政黨有他們的利益和立場，但是他們在議會問政，沒分過黨派，她呼籲，大家要選一個無縫接軌的市長，她當選，不用實習2年，所有事情都會往前走，台北市環狀線一定要打通，工作做一半不能換師傅。