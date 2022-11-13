好萊塢男星傑夫布里吉（Jeff Bridges）因在電影《謀殺綠腳指》成名，意外成為全美偶像的奧斯卡影帝，在推特上宣布自己被診斷出罹患淋巴癌，日前又確診新冠肺炎，讓外界擔心不已。他的病情已經獲得控制，近日他透露為了積極復健的理由，相當令人動容。

布里吉接受《獨立報》的採訪時透露自己復健的艱辛過程，「剛開始的目標是，我能夠站立多久？我當時的紀錄只有45秒，那就是我能站立的時間。然後我能走幾步？這可好了，我現在要穿越大廳，做這些不能不戴氧氣筒」。

後來他透過復健師的幫助，每天慢慢取得進步，「終於，有一天我說：『也許我做得到。』而他這麼努力復健的原因就是即將出嫁的女兒，希望自己能在女兒結婚當天，挽著她走過紅毯，「結果我不只能陪著她走紅毯，我還能在婚禮跳舞，實在是太棒了」這份愛女之情，令人動容。

他也在今年5月時曾向《時人》描述與病魔對抗的艱辛過程，「我相當接近死亡，醫生不斷對我說：『傑夫，你必須奮戰，你沒有在對抗它。』」但布里吉相當其實已經做好離世的準備，因為化療的緣故，他的免疫系統已經失靈，在得新冠肺炎之後一度快要撐不下去，所幸他還是堅強的打敗病魔，逐漸好轉中。