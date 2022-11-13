21歲葉姓男子於陸軍步兵257旅服兵役期間執行打飯班勤務，因收拾餐廳態度不佳遭班長糾正，未料葉男心生不滿，遂出言嗆班長，「你現在在跟我下眉角」、「有種向我開槍」等語，被憲兵隊送辦。嘉義地院審結，依對長官恐嚇罪，應執行有期徒刑8月。可上訴。

判決書指出，葉男2020年5月間入伍服義務兵役，為陸軍步兵第257旅步1營兵器連訓員二等兵，同年7月間葉男在營區餐廳執行打飯班勤務，因收拾餐廳態度怠惰遭到班長A糾正，葉男竟出言恐嚇，「你現在在跟我下眉角，還是要到外面試試看」等語。

隔日，葉男再度打飯態度不佳遭班長B告誡，葉男竟以「你眼神是要幹死我是不是？下午打靶有種拿起槍向我開槍」等語回覆班長B，並以手部比出手槍手勢對著自己的頭部，全案經由嘉義憲兵隊移送嘉義地檢署偵結起訴。

嘉義地院審理時，葉男認罪並向班長A及B道歉，惟辯稱服役期間有在吃控制腦神經與精神鎮定藥物，向法院求減刑，但法院委託醫院替葉男進行精神鑑定，結果顯示葉男智能正常，無證據顯示葉男於案件當時的行為能力降低，故不適用減刑。

法官認為，葉男只為了細故就恐嚇長官，危害軍紀並有損部隊團結，減損部隊長官的領導威信；考量葉男認罪，態度尚可等一切情狀，依犯陸海空軍刑法第49條第1項之對於長官施恐嚇等2罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑8月。可上訴。