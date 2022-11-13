花蓮鳳林警分局轄內有許多原住民部落，警方會開著巡邏車至部落，以原住民母語方式，播放反賄選宣導廣播，加深民眾反賄選的意識。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

九合一選舉進入倒數，檢警調持續查緝賄選，積極宣導反賄選，而花蓮鳳林警分局更直接將警車開往部落旁的公墓，對著祖先們播放反賄選廣播，且特別製作原住民族母語版，影片上傳到網路後，引起網友熱議，笑稱簡直可以得到今年反賄選最佳創意獎。

鳳林警分局提升民眾反賄選意識，各分駐（派出）所持續深入轄內村里，以廣播的方式宣導反賄選，不過近日網路上卻流傳一則標題為「我盡責的警察大哥」影片，內容為一輛巡邏車行經公墓，對著空氣放送「各位Ina（媽媽）、Faki（叔叔伯伯）、Tama（爸爸），九合一選舉11月26號，跟你們的子子孫孫講，不要賄選、不要買票，有空大家託夢給你小孩子，不要違法，鳳林派出所宣導，拜託拜託」。

影片不僅內容有趣，幽默口吻被翻成字幕後，在網路上更引起熱議，不少網友笑說「警察也太好笑了」、「金促咪」、「反賄選最高境界」，也有網友從廣播口音推論該警員應是原住民，能將無趣制式的反賄選，以原住民式幽默呈現，「也是一種宣傳效果啦」，更有人笑稱「簡直可以得到今年反賄選最佳創意獎」，

鳳林警分局第二組組長盧譽仁表示，該影片內容為鳳林派出所員警於7日下午4時許，前往原住民部落進行反賄選宣導，行經墓園時突發奇想，以詼諧幽默方式即興發揮，並拍攝成影片分享給親友觀看，未料經親友自行剪輯上傳社群軟體後，引發網友熱烈討論，不過該員警本意良善，針對引發網友迴響的部分，將會多與員警討論。

盧譽仁說，由於轄內有許多原住民部落，分局為讓民眾更加了解重要的宣導事項，都會要求警員以當地部落慣用原住民語言方式進行宣傳。由於反賄選是目前的重點工作，希望本次員警的即興發揮，能更加深民眾反賄選意識，讓全民共同維護選舉的公平公正。