台灣美食天王、有師奶殺之稱的陳鴻，前幾年視網膜剝離經歷短暫失明危機，讓在病床上休息了很久，他也因為久病成良醫，不僅常吃葉黃素保護眼睛，也開始研究食療；相當凍齡的他笑言20年前是大家眼中的師奶殺手，如今已成為名符其實的師奶奶殺手，他也自比跟謝金燕同梯，不希望大家把他分類到老派文青。

陳鴻被問到凍齡的秘訣時笑說「感恩大家還是不斷支持我，謝謝『凍齡』這樣的形容詞，但我覺得我跟謝金燕姐姐一樣都是同梯的，實在不太喜歡歸類是老派文青，能保持身體狀態不用因為走鐘而一直買新服裝，可能跟我住在尼姑庵有關，我母親茹素近四十年，我在家時母親都以大量寶島水果餵食，果物中的天然植化素與維生素都是最棒的抗老化元素，長此以往我自己也快成了植物人，明白就會變得很簡單，習慣就會變得很自然。」

尤其是後疫情時代，大家更注重預防醫學的重要性，把廚房代替藥房的智慧找回來，我也把這件事當作自己的使命，鼓勵大家願意改變、願意踏出第一步的人，重視每一餐的飲食就能找回健康的身體，才有能力去完成更多的事。把這種理念落實在美食企業經營上，我發現有很多優秀的創業家有同樣的創業理念，希望透過和他們的合作，讓大家吃得健康吃得長壽。會有這麼深的感觸是因為，

陳鴻前幾年視網膜剝離經歷短暫失明危機，讓自己在病床上休息了很久，也因為這場病痛，讓他更注重預防醫學的重要性，透過研究食療時發現，從越南人生活習慣很喜歡木鱉果其實早在阿美族先人時期就開始食用，現在也開始大量復育生產，是天然的葉黃素和抗氧化劑，拿來連皮帶肉一起加水燉煮排骨湯或雞湯都很讚，「我家庭院有種ㄧ叢白鶴靈芝草，這植物過去用來製作雲南白藥對視網膜癒後貼合保健頗有易，取其葉與野川七葉與麻油薑絲大火同炒十分美味，時而代替其他青菜，省下不少菜錢，好種易活綠化環境值得推廣。」

他在日前赴馬來西亞參與2022年馬來西亞「世界頂級美食獎」最佳殊榮，這是連續第二年獲獎，堪稱台灣之光、台灣第一人。除了領獎之外也擔任頒獎人，頒發「亞洲美食」類別之「主廚獎」及「傑出餐飲節目電視主持人獎」兩項國際大獎。陳鴻感性分享未來是新媒體影響力掛帥的時代，會結合專業和台灣品牌IP「阿鴻上菜」為全世界服務，出道28年來很多人從小因為看了我的節目，對廚藝產生興趣也有人立志投入服務產業的領域這是台灣文化最重要的軟實力，目前任教於明新大學副教授，在第一線授課時總是教導學生，學習廚藝最終的目的不是只要成為一個廚人，是把關懷與愛藉由有分享食物的力量給予彼此療癒豐富生命。一個好的廚師必然會是一個很棒的CEO和生活大師，廚藝創藝可以讓人隨時隨地獲得最大的滿足與開心幸福」。

這次海外領獎是否遇到豔遇？陳鴻笑說：「不知道是不是隔離太久沒見的原故，大家都要搶著跟我按摩，入境隨俗按照當地熱情的潛規則我只好乖乖的配合董娘的一切安排。過程中有很優秀女企業家指名合照，感覺很開心」。