大陸國務院總理李克強赴柬埔寨金邊出席第25次東協與中日韓（東協「10＋3」）領導人會議，在當地時間12日發表談話並提出5點建議，包含保持區域經濟一體化進程。推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）全面生效和實施；深化低碳合作夥伴關係，持續推進東亞減貧合作，並深化人文交流，逐步增加國際航班，為東協和日韓留學生返華復學積極提供便利。

根據新華社引述李克強表示，東亞地區是世界經濟增長的重要引擎，東協「10＋3」是東亞合作的主管道，25年來提振各自國家發展，也維護地區金融、糧食安全。而當前國際地區形勢複雜多變，東協「10＋3」國家應繼續致力於維護地區以及世界的和平穩定與發展繁榮，增進人民福祉。

李克強表示因此提出5點建議。第一是保持區域經濟一體化進程。推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）全面生效和實施，更大程度釋放協定紅利。中方支持儘早成立RCEP秘書機構。

第二是維護產業鏈供應鏈穩定。堅持開放融通發展，推動區域產業鏈供應鏈在穩定暢通中優化升級。依託東協「10＋3」中小企業服務聯盟，説明地區企業加強科技創新、數位轉型能力，創造更多就業機會。

第三是提升危機應對能力。中方支持東協「10＋3」應急醫療物資儲備中心、東協「10＋3」大米緊急儲備機制建設，支持提升清邁倡議多邊化的有效性，不斷完善區域金融安全網。

第四是深化人文交流。中方願以啟動東協「10＋3」移民和領事負責人磋商機制為契機，為便利人員往來提供更多政策支持。根據疫情形勢變化優化防控措施，逐步增加國際航班，為東協和日韓留學生返華復學積極提供便利。

第五是助力可持續發展。中方願同各方就全球發展倡議開展合作，牽頭開展東協「10＋3」轉型金融研究、舉辦東協「10＋3」清潔能源圓桌對話，不斷深化低碳合作夥伴關係。持續推進東亞減貧合作倡議二期專案，助力地區減貧發展。

李克強更表示，中國經濟已經深度融入世界，將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會越開越大，願以自身發展為世界各國帶來新的機遇，也為深化東協「10＋3」合作提供新的動能。