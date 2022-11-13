蔡英文總統(中)再赴桃園市輔選，她說，鄭運鵬(右)帶領桃園產業發展不需等很多年。(呂筱蟬攝)

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天在龍潭龍元宮舉辦龍潭區客家後援會成立大會，蔡英文總統再度赴桃園市站台輔選，她強調，距離投票只剩下13天，最後不到兩個禮拜，這次的選舉，桃園是全國激戰區，差距真的很小，而鄭運鵬跟對手，現在是非常激烈的拉鋸戰，她細數桃園建設，未來鄭運鵬帶領桃園產業發展，不需要等很多年，而是每一年都有進度。

蔡總統說，她看到桃園的產業界，在地方掛了20面看板，要歡迎台積電來桃園設廠，要謝謝鄭文燦市長、鄭運鵬委員一起促成，這就是地方產業界的心聲。投資台灣三大方案當中，投資桃園的就有3500億，是全國各縣市的第一名，創造的就業機會，桃園也是全國第一名。

她說，過去8年鄭文燦跟中央一起努力，為桃園帶來了改變，要拜託大家，讓鄭運鵬接棒，中央地方一條心，繼續建設桃園。桃園是未來國家產業的重鎮、半導體產業的重鎮，這樣關鍵的產業，要交給可以信賴、有執行力、真正了解桃園的人來做，這個人就是鄭運鵬，讓鄭運鵬來拚他會跟文燦一樣，1天當3天用，帶領桃園全力衝刺，讓產業的投資不用等很多年，而是每一年都有進度，讓成功就在這幾年。