無黨籍桃園市長候選人鄭寶清批評桃園市長鄭文燦不遺餘力，尤其斥他8年任內大撒幣，當散財童子「要五毛給一塊」，至今負債高達1452億，重大建設未來5年至少還需自籌經費1716億，但他認為，憑藉自己「點鹽成金」的經營管理實績一定可以開源節流，宣布並允諾一定會在任內還清，呼籲選民支持「城市CEO」。

鄭寶清說，鄭文燦8年任內大撒幣，當散財童子，不僅豆腐渣工程滿天飛，擺爛追加預算的情事處處可見，就連社團、宮廟或宗親會活動的補助活動比比皆是，到今年8月底桃園市政府已經負債1452億，而鐵路地下化自償經費才只付4億多元，僅佔247億的1.7％，綠捷進度也僅4成多，還有300多億工程款要付，市府未來5年至少還需自籌經費就高達1716億。

鄭寶清說，鄭文燦「暗黑帝國」共犯結構所造成的財政爛攤子，究竟是要債留子孫遺臭萬年，或者變本加厲惡性循環「以債養債」直到宣布破產嗎？他認為這是下一任接棒的桃園市長無法迴避，必須嚴肅面對的財政紀律與難題，需要一位有政治能力及事業經營管理能力的有擔當、有魄力的新市長，來破釜沉舟大力整頓改革，才有能力解決此財政難題與困局。

鄭寶清說，自己的政治歷練與台鹽董事長任內「點鹽成金」的經營管理實績，在台鹽虧損最嚴重的一年，成功在3個月內讓台鹽轉虧為盈，每個員工當時平均都可拿到16個月的年終獎金，這是他引以為傲的開源節流與創新經濟的經營管理理念及做法所創造出來的成績。

鄭寶清要以台鹽的經驗出發，認為好的政府就應該為民眾「創造財富」，他喊出「城市CEO」，立志成為桃園的「財神爺」，宣示及承諾當選市長任內要把鄭文燦負債1452億的「錢坑」全部還清，絕不會債留子孫或以債養債禍害萬年。

鄭寶清呼籲全體桃園市民為他見證，絕對能像「點鹽成金」一樣，把垃圾變成黃金，把桃園寶貴的資源做最好的運用，為桃園創造無窮無盡的財富，把鄭文燦暗黑帝國搞出來的豆腐渣爛建設及擺爛的公共工程問題，一一逐步克服解決，並且依照從前民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，盡全力來搶救桃園的財政、搞好經濟發展，讓下一代有更加堅實的基石與動能「起飛翱翔」，引領桃園迎向美麗的新世界。