蔡其昌說，台中縣市合併10多年過去市長都是市區政治人物，只有大家輪流市區才會持續進步，縣區能夠迎頭趕上。(陳世宗攝)

台中市第十四選區無黨籍市議員候選人賴裕銘13日成立競選總部，民進黨台中市長候選人蔡其昌站台允諾，他當市長四年東豐快速道路通車，敬老愛心卡經費從現有每年6億增加至10億元；拜託山城鄉親支持蔡其昌及賴裕銘，讓山城風華再現，讓東勢人口不再外流，讓東勢成為山城最美麗的小鎮。

蔡其昌指出，他當市長不會跟中央對抗，不會跟中央每天輸贏，中央補助班班有冷氣有功勞就是市政府，市政府做不好的事情就推給中央，因為中央不做。這樣的態度不是當市長的態度，強調「當市長心中沒有藍綠，只有市民」，只有把市政做好，這就是市長的工作。

蔡其昌表示，當市長就是小市民的市長，一個基層的市長，他的政見是為減輕所有小市民的負擔，未來國中小學營養午餐免費，還要配合在地採購，先買台中農民種的農產品，不夠的再去外地買，同時照顧農民也節能減碳；農友反映現有農資材及有機肥料補助市府做太少，他當市長從農業補助、生產到銷售，全部由市府幫忙。

蔡其昌說，照顧老人方面，老人健保持續補助，敬老愛心卡目前用的範圍太小、金額太少，他當市長將擴大使用範圍，預算從目前6億增加至10億。他當市長建設不再拖，台中縣市合併10多年過去市長都是市區政治人物，只有大家輪流市區才會持續進步，縣區能夠迎頭趕上。

蔡其昌強調，他一步一腳印告訴大家這個城市的願景在哪裡？拜託山城鄉親，這次選舉我們要改變，要選一個更有能力，更能做事情的市長，大家支持2號蔡其昌找回山城的光榮。市議員支持賴裕銘，他一直想為山城服務，卻一直沒有機會，四年來兩人合作為山城爭取很多經費及建設，特別來為團隊成員賴裕銘加油！