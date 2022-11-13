今年為林口竹林山觀音寺重建安座入火10週年，為慶祝10週年有別於以往的單日子弟戲活動，今年特地安排長達一周的系列活動，昨(13)日由子弟戲、軒社遶境及攤商市集活動熱鬧拉開活動序幕，現場千人一起同慶共襄盛舉，而竹林山寺觀音佛祖巡迴媽也一同加入遶境隊伍，新北市副市長謝政達今日也到竹林山寺參香，共襄盛舉。

林口子弟戲由在地軒社傳承將近100年，形成了林口台地興盛的南北管戲曲學習的風氣，尤其是兼習北管戲曲新路與舊路的在地各軒社特別卯足了精神，要為中斷2年未辦理實體活動的文化節展現戲曲傳承的成果。

新北市政府謝政達副市長表示，這幾年市府在林口進行多項重大建設，如機場捷運、媒體園區、林口市場、林口國民運動中心、東湖國小以及即將興建的南勢國中等，此外還有多座親子特色公園，都呈現出市府對於林口親子以及家庭的重視，也帶動許多新移民人口的遷入，除了傳統在地居民，新遷入的市民朋友也能透過傳統文化活動，除了來寺裡祈福參拜，也可深入認識林口的傳統文化。

竹林山觀音寺黃火旺董事長表示，竹林山觀音寺長期投注與大力支持南北管軒社傳習戲曲活動，在疫情期間也不曾間斷，今年適逢竹林山觀音寺重建入火安座10週年，為了祈求風調雨順國泰民安，將擴大辦理一週系列的活動，除了子弟戲公演外，更動員了25個坪位進行林口大繞境、祈福法會、親子路跑及慶典晚會。

林口區公所指出，受疫情影響已經有2年沒有辦理大型的慶典活動，今年特別與廟方合作擴大辦理系列慶典活動，也製作了象徵觀音佛祖保佑的特色文創品，並辦理網路抽獎活動，抽出幸運得主可獲得觀自在大慈大杯、紀念潮T及商家加碼的明星商品兌換券大禮包。

新北市林口區長藍品畯表示，這幾年雖然面臨疫情，但各軒社不僅持續練習，其中樂林園更發展出兒少課後照顧學習資源，並結合醒吾科技大學線上展演等方式努力地延續和保存文化，希望將傳統文藝更發揚光大，一整週的慶典也要為市民灌注滿滿的正向能量。