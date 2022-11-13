警車右後保險桿受損。（翻攝畫面）

通緝犯心虛逃跑衝撞警車， 熱心公車司機包夾助警逮人。

葉姓男子11日下午3點多，未繫安全帶駕駛小貨車，行經承德路五段，遭士林警分局交通分隊員警發現當街攔停，葉男擔心自己通緝身分遭識破，直接衝撞警車逃逸，員警立即鳴笛追捕，經過15分鐘，葉男的小貨車被一輛公車夾在人行道邊坡動彈不得，警方訊後除依法送辦，葉男還要吃上交通違規近23萬元罰單。

案發當天，43歲葉男駕駛一輛小貨車，員警直接目視他沒有繫安全帶，加上葉面色潮紅，員警懷疑他有飲酒，立刻在馬路上攔停，葉男非但拒絕停車，還試圖繞到另一側，過程中撞擊警車右後保險桿，隨即加速逃逸。

員警鳴笛在後方追捕，行經承德路四段、中正路口，葉男的小貨車遇到一輛公車，公車司機聽到警笛，發現小貨車正在他的右側，司機直接用車身攔車，將小貨車夾在人行道邊坡，後方員警即撲上前將人拖下車，葉男酒測值0.05mg／L，隨即被逮捕送辦。

警方表示，葉男涉及公共危險、妨害公務、偽造文書以及通緝案，另外在馬路上橫衝直撞，交通違規部分涉及無照駕駛、酒測拒檢、危險駕駛、闖紅燈等違規，警方一併舉發，估算除了刑事責任外，還要繳交22萬2900元。

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