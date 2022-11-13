宇宙人方Q（中）玩SUP兌現跳愛河的承諾。（相信音樂提供）

宇宙人方Q（中）玩SUP兌現跳愛河的承諾。（相信音樂提供）

泱泱騎著腳踏車上台，外送蛋糕給宇宙人方Q。（相信音樂提供）

宇宙人小玉（左）打造紙紮金曲獎座給「違法」張伍。（相信音樂提供）

宇宙人《The Moment! 理想狀態演唱會》昨（12日）移師高雄流行音樂中心開唱，由於貝斯手方Q上月被拱演唱會售罄跳愛河，五月天阿信在祝福花籃上寫著：「賀！宇宙人高流演唱會大成功！！聽說是有人準備要跳愛河了吧？等看直播。」方Q也說到做到，今早跑到愛河邊挑戰愛河SUP（立槳），成功征服愛河，也落水兌現承諾，2位已經解鎖愛河的小玉和阿奎直喊：「學長現在正式加入宇宙人！」

演唱會上，泱泱以騎腳踏車的方式驚喜登場，復刻宇宙人〈無所事事〉動畫MV中的單車女孩，還送上人氣蛋糕「女神捲」慰勞方Q，甜喊一聲「學長」，讓他成為全場最令人稱羨的對象。小玉笑喊：「完蛋了，方Q回去會不會收到很多死亡威脅。」阿奎也補充：「朋友們發現我要跟泱泱合作後，都說要跟我絕交，只能說我們真的很榮幸可以請到泱泱來當嘉賓。」宇宙人與泱泱攜手帶來〈全世界只有你那麼奇怪〉、〈好野〉等曲，她興奮說：「我一知道要當嘉賓時，就問宇宙人說能唱幾首歌，馬上也就把新專輯全部歌詞都記好了！」

宇宙人與交情深厚的「違法」則帶來嗨歌〈自己來〉、〈別停〉，「違法」團員張伍今年入圍金曲台語歌王，雖與獎擦身而過，但身為派對兄弟的宇宙人自有鼓勵好麻吉的辦法，天馬行空地打造百無禁忌的紙紮金曲獎座。小玉說：「你的專輯都在圍繞著死亡議題，所以我們特別送你一個紙紮的金曲獎座！」

小玉當場頒獎給張伍，張伍更抓緊機會講起得獎感言，「平常獎項都是生不帶來，死不帶走，但這座金曲獎我帶得走！」而宇宙人與偶像馬念先也在安可時合唱〈有一天你會忘記〉和〈巴黎草莓〉。

演唱會尾聲，宇宙人也宣布好消息，將於方Q生日前一天12月16日，到台中Legacy舉辦生日派對演唱會，而演唱會最後4度安可，以動人勵志的〈往前〉畫下完美句點。