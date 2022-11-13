前副總統陳建仁今天合體沈慧虹以車隊掃街，沿途受大批民眾支持。（陳育賢攝）

前副總統陳建仁（右）連續兩天前來新竹市力挺民進黨市長候選人沈慧虹，13日再度合體站上光榮車隊掃街。（陳育賢攝）

前副總統陳建仁連續兩天前來新竹市力挺民進黨市長候選人沈慧虹，13日再度合體站上光榮車隊掃街，沿途許多民眾拿出自製加油手板，響應「新竹光榮運動」支持沈慧虹，現場還有熱情民眾送上小禮物。

光榮車隊今天的掃街行程由前副總統陳建仁合體沈慧虹，臉書直播分享次數破百，許多民眾在沿街舉手板，寫道「謝謝聖騎士大仁哥，疫情期間守護台灣」，表達對陳建仁與沈慧虹的支持。

車掃直播團隊也特別為陳建仁設計「聖光特效」，增加與直播觀眾互動，路線也有小巧思，安排經過新竹市內許多教堂，包含北大教堂、新竹勝利堂、耶穌聖心堂等處。

陳建仁表示，新竹過去在林智堅與沈慧虹共同努力下，8年成為5星級城市，他相信由有經驗的沈慧虹擔任市長，一定能讓新竹光榮持續，用領導力讓新竹團隊發揮所長，成為科技首都、宜居城市。

沈慧虹則指出，在最後選舉衝刺時刻，非常感謝陳建仁連續兩天到新竹一起和新竹隊和市民請託，過去陳建仁也參與市府每年感恩季點燈活動，和大家分享溫暖與平安，今天光榮車掃更想再次傳達給市民，在城市生活的溫暖平安與幸福。

她強調，除了持續車掃、勤跑地方拜票，也邀請市民到她的政策網站瀏覽，網址為： https：／／proudofhsinchu.tw／，了解她未來想要帶給市民的超級幸福城市，這也是她參選的最重要目標，最佳的內涵，請大家11月26日集中選票，支持會做事、認真、專業、溫暖的沈慧虹。