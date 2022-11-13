中央修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，全國校園兒童遊戲場須於2023年1月24日前取得合格檢驗報告。新北市投注超過1.8億元的經費，逐年改善並提升學校兒童遊戲場安全及品質，設置有兒童遊戲場的188校已在今年提前全數取得合格檢驗報告，且增設了4座特色遊戲場，讓孩子能玩得開心、家長放心。

新北市教育局表示，新北市為提供兒童安全及有趣的校園遊戲場所，早在衛生福利部修定「兒童遊戲場設施安全管理規範」時，率先擬訂校園兒童遊戲場改善計畫，輔導學校進行重建或局部改善，同時也辦理學校遊戲場管理研習，讓兒童遊戲場管理人員具備專業知識，真正落實兒童遊戲安全，並且提供新北市校園遊戲場改善經驗及管理模式，分享教育部及其他縣市教育局。

遊戲場除基本的改善更新，教育局也鼓勵學校將在地文化、場地特性或校本特色融入遊戲場主題，設計成特色遊戲場。今年在秀朗國小、永和國小、大崁國小及修德國小共增加了4座特色遊戲場，其中大崁國小利用場地特性，將原本只能當作歷史景觀物的八爪造型石造溜滑梯進行大改造，並取得國家標準合格檢驗，同時保有原本石造溜滑梯的型態，也為校友保存了珍貴歷史回憶。

永和國小校長莊朝欽指出，「傑克魔豆樂園」是實現永和國小與社區共同期待的遊戲場，以學校主題課程「神奇魔豆」為主要意象，遊戲場內新鋪設有捷克魔豆圖騰的無縫地墊，設置鳥巢造型的共融式鞦韆、蹺蹺板等兒童遊具，讓孩子們及社區民眾的幼童可以盡情玩樂。

四年級吳家維同學開心的說，新遊戲場有攀爬區，爬上去之後從溜滑梯滑下來，很刺激，盪鞦韆更可以坐兩、三個人，和幾個同學坐在上面盪得高高的，我最喜歡了!

修德國小校長陳俊生表示，這次透過教育部與教育局共同補助的經費，學校打造了一座修德孩子們的「夢想樂園」，5月開始啟用後，「夢想樂園」已成為修德孩子們最愛的地方。

教育局長張明文指出，新北市近4年來共籌編1億2千萬元，並向中央爭取6850萬元補助專款，共投入逾1.8億遊戲場改善經費，在今年已全數完成188所學校遊戲場改善，並已提前取得合格檢驗報告，目前總共設置22座校園特色遊戲場，要讓新北的兒童在校園內可以盡情遊戲，享受幸福的童年。