昨（12）日是國父的誕辰紀念日，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉深夜發文表示，他想到自己和國父一樣都是醫生，也都因為想讓人民有尊嚴、過好日子，從「醫病走向醫政」。而針對屏東縣25年來的情況，蘇在昨日的政見發表會上質問對手陣營五個問題，並且用「窮、忙、苦」作為他的診斷書，提出了以下四項政見處方箋：

一、全民福利

1.囡仔做伙晟：生育566福利政策，即每一胎補助獎勵金5萬元；6歲前免繳健保費；0-6歲每月育兒津貼6千元。

2.少年放心拚：興建青年社會住宅，並且依據子女人口數，從寬增加貸款補助額度；同時放寬青創貸款申請條件。

3.老人咱來顧：老人65歲以上、原住民55歲以上，免繳健保費；4年4萬元假牙補助，老人生活補助津貼。

二、全民富足

1.保障農漁畜產品價格；發展智慧農漁畜林業；串聯多元化的產業平台，開拓外銷通路。

2.結合在地各族群文化特色，連結山海陸資源，建構生態文化觀光廊道，滾動人潮與錢潮。

3.啟動六項重要交通建設，帶動引進高科技綠能產業進駐屏東；增加青年就業機會，創造財富。

三、全民健康

1.淨化環境、徹底解決空污問題：成立畜牧養殖專業園區，透過中央啟動與高雄協商，強力要求高雄的石化工業與火力發電廠改善廢氣排放設施。

2.落實學生體適能教育，盤點與精化鄉鎮運動休閒設施。

3.建立完善醫療分級體系，強化長照系統，發展連續照護退休社區，讓長者健康優雅在地老化。

四、全民教育

1.推動數位科技及語言學習，拉近城鄉教育資源的差距，保障孩子的受教權。

2.優化學習環境，培養優秀人才。

3.家庭、學校與社區教育，協力落實終身教育。

最後，蘇清泉也提到他長期蹲點並深耕屏東，了解人民的需求，一定能讓屏東縣再創榮耀，帶領屏東出頭天。