雲林縣府挹注4000萬元於土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，共有6大主題場館。（雲林縣政府提供）

雲林縣府挹注4000萬元於土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，共有6大主題場館。（雲林縣政府提供）

雲林縣府挹注4000萬元於土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，共有6大主題場館。（雲林縣政府提供）

雲林縣智慧教育中心啟用。（雲林縣府提供）

縣長張麗善致詞。（雲林縣府提供）

雲林縣府挹注4000萬元於土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，共有6大主題場館。縣長張麗善期盼智慧教育中心結合縣內5所自造科技中心，提供更多元、豐富的學習資源，讓雲林的孩子更有競爭力。

縣長張麗善指出，為改善雲林教育環境，特地在越港國小成立雲林智慧教育中心，以智慧教育縮短城鄉差距及數位落差，讓雲林的孩子更加有競爭力。

越港國小校內的「智慧教育中心」藉由《新月港太空站》主題營造沉浸式科技教育體驗環境，6大場館包含「人工智慧館」、「Metaverse館」、「智慧農業館」、「未來生活館」、「立體創客館」、「STEAM手作館」，可讓國小三年級到六年級學童親身體驗，拓展學習視野，奠定智慧科技的基礎。

教育處長邱孝文指出，「人工智慧館」可體驗機器人、自走車等科技；「Metaverse館」透過VR、AR進行多元學習，讓學生體驗元宇宙虛擬空間；「智慧農業館」呈現無人機、智慧農漁業、IoT、大數據等技術。

「未來生活館」呈現最新的居家科技及無人商店技術；「立體創客館」可學習程式設計等運算思維的Maker課程；「STEAM手作館」可讓學生發揮想像力，運用雷切、雷雕等科技工具，解決生活問題或創作個人獨特作品。

縣長張麗善表示，雲林智慧教育中心將結合縣內5所自造科技中心，規畫雲林縣科技教育方向，扎跟AI智慧教育，讓雲林縣的孩子接觸並學習各種新興科技，一定能為雲林的教育帶來全新的視野，培養AI智慧科技人才，提升雲林子弟的國際競爭力。

雲林智慧教育中心主任喬祺表示，11月將試營運修正課程，明年1月正式提供全縣國中小師生體驗學習參訪，也將協調縣內5所自造科技中心，規畫1日科技校外教學課程。