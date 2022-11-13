中廣董事長趙少康13日炮轟，民進黨12日在凱達格蘭大道造勢，行政院長蘇貞昌竟然指藍營「白天罵美牛、晚上吃美牛」，是誰罵美牛了？大家罵的是萊豬，反倒民進黨「在野罵萊豬、在朝吃萊豬！」，還說進口萊豬後，可與美國簽FTA，結果現在卻是「一個攏嘸」，都在騙人民。

趙少康今天到台南新營為國民黨台南市議員蔡育輝站台時，他批評，蔡英文總統指「藍營是製造仇恨」，民進黨才是製造仇恨的，本省、外省是誰在說？兩岸關係是誰在挑撥？簡直「作賊喊抓賊」。

趙少康還說，他說「票投民進黨、青年上戰場」，難道有錯嗎？是誰要把役期從4個月延長為1年、甚至2年？是誰把國防預算從每年3000億元提高到5000億元？這不是民進黨所造成的嗎？

趙少康說，馬英九當8年總統兩岸很和平，民進黨卻是製造仇恨、引發兩岸可能戰爭；他呼籲選民，如果不希望戰爭，11月26日就要票投國民黨。