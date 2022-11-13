南韓「師奶殺手」裴勇俊（正名：裴勇浚）於1994年出道，叱吒演藝圈數十年，2015年迎娶女友朴秀真，育有1男1女，一家四口目前居住在夏威夷，擁有百億身價的裴勇俊許久沒有露面，如今卻驚傳正式退休，連官方網頁都消失無蹤，引起各界譁然。

據南韓《文化日報》報導，裴勇俊的個人官方網頁「byj.co.kr」已無人管理，點入後只會看到「出售網域（Buy this domain）」的資訊，過去有關他的資訊都消失不見，外界普遍猜測這位昔日的韓流天王或許已經決定退休。

事實上，裴勇俊2002年演出《冬季戀歌》爆紅全球，堪稱是韓流鼻祖，在日韓以及台灣擁有大批的女粉絲追隨，而被封為「師奶殺手」，魅力完全不輸如今韓國男團。直到2011年，裴勇俊客串演出韓劇《夢想起飛Dream High》後，就再無戲劇作品。

2015年裴勇俊和演員妻子朴秀真結婚，自此幾乎再未現身螢光幕前，他也轉為幕後工作，曾創立演員經紀公司Keyeast，簽下金賢重、朱智勳等實力派男星，無奈旗下藝人鬧出不少桃色與吸毒醜聞，最終將經營14年的公司賣給SM娛樂。一代天王裴勇俊叱吒南韓演藝圈28年，累積百億身家，單集片酬最高一度達到2.5億韓幣（590萬元台幣），如今傳出退休，外界震驚不已。