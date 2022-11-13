現年72歲的大陸導演張藝謀舉世聞名，曾執導的《紅高粱》、《秋菊打官司》、《大紅燈籠高高掛》部部是經典佳作，感情生活也相當精采，除了和現任妻子張婷生下兩子1女，還有與前妻肖華生下的女兒張末。日前身穿大紅長裙的張末出席大陸電影界最高獎項「金雞獎」，遺傳自媽媽的美貌基因，引起粉絲極大關注。

張藝謀和第一任妻子肖華是國中同學，感情十分要好，然而成名後的張藝謀在拍攝《紅高粱》間與女星鞏俐傳出婚外情，身為正宮的肖華竟在他口袋見到鞏俐濃情蜜意的情書，癡情的肖華見此仍想維繫婚姻，等張藝謀自柏林電影節返國後立刻攤牌，不過眼見老公已無心婚姻，最終仍點頭離婚，愛女張末則離開傷心地至美國展開留學生活，最終取得哥倫比亞建築學位，不過後來張末認為建築無法融入自身想法，在國際大導李安引薦下改學電影，拿下碩士文憑。

可惜張末感情方面卻很年輕就步上媽媽的老路，據傳在她被名叫托維(Tovey)的美國男子甜言蜜語攻勢後徹底淪陷，不顧父母反對迅速結婚，然而婚後男方變得判若兩人，兩人時常爆發衝突，甚至男方還會對她拳打腳踢，最終返國向張藝謀求助。離婚後張末和爸爸張藝謀一起製作電影，首部執導作品為《28歲未成年》，並在2021年與爸爸聯合執導戰爭片《狙擊手》，而留在大陸期間，在2012年與經紀公司行政孟丹青結婚，據傳還育有1名小孩，日子過得相當低調、幸福。

近來張藝謀帶著39歲的女兒張末，出席大陸電影「金雞獎」開幕式時，張末穿著一身鮮豔紅裙，與《狙擊手》劇組工作人員開心合照，難得亮相的她抹上口紅站在中心位頗為威嚴，保養得宜的美貌令人驚豔，而她在金雞獎中也獲得6項提名，不少人都笑說實力受到肯定，讓她因自信而變得美麗有魅力。