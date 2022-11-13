在《暮光之城》系列電影中，飾演「狼人雅各」的30歲男星泰勒洛特納(Taylor Daniel Lautner)在美國時間11日晚上迎娶女友泰勒多恩(Tay Dome)。現場約有100名左右的親友為他們獻上祝福。

在過去，泰勒洛特納在《暮光之城》中以狼人一角備受粉絲關注。厚實的肩膀和結實而明顯的冰塊盒腹肌，更是圈了不少女友粉。2018年時，他認識了護士泰勒多恩並決定交往，隨後在去年11月時求婚成功。於IG上曬出在一片玫瑰與燭光的圍繞下，他跪地求婚的照片，配文寫下「與你共度的每一天都如此特別，是你讓我成為更好的人。我永遠愛你。」而泰勒多恩也回應表示「我等不及要和你度過永恆的未來。」激情告白，羨煞旁人。

據外媒《每日郵報》報導，兩人在美國時間11日晚間於加利福尼亞州的一間釀酒廠舉辦婚禮。現場有大約100名左右的親友們一同見證他們的幸福。不過有趣的是，在《暮光之城》中飾演雅各爸爸的男星吉爾伯明翰(Gil Birmingham)卻未獲邀請。對此，他在《黃石公園第五季》的記者會上逗趣表示要給泰勒洛特納一點愛的教育，指出「他會坐在輪椅上參加婚禮。」

事實上，泰勒洛特納是參演《暮光之城》的三位主角中，年紀最小的演員，然而，卻是最早結婚的一位。過去他因為「雅各」爆紅，卻因此懼怕出門，表示「外面一直會有好多人舉著相機在等我。」因而想暫停演藝事業，將重心放回家庭之中，剛好透過關係很好的妹妹介紹，認識了比他小六歲的泰勒多恩，並決定共度餘生。