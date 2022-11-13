新北市無黨籍議員蘇泓欽問政專業，地方實力堅強，藍綠都希望爭取他的支持，蘇今日成立競選總部，國民黨新北市長侯選人侯友宜、民進黨前台北縣長尤清都到場為他披掛彩帶，土城三峽民進黨立委吳琪銘也到場送上包子與粽子，日前民進黨樹林鶯歌立委蘇巧慧也為他站台，展現藍綠通吃的好人緣。

今天競選總部成立大會，超過2000名支持群眾到場，蘇泓欽表示，他從政以來不分顏色、只為民意發聲，超越政黨的問政風格受到鄉親疼惜支持。

侯友宜表示，他參加這麼多人的競選部成立、造勢大會，頭一次從頭到尾跟候選人手牽緊緊走進會場，做事情不分任何派系、顏色，只要好好認真做事的人，就會和他緊緊的黏牢牢。

侯友宜說，他和蘇有仁老議員認識已久，他看到蘇有仁連任多屆的議員跟鎮長，留下的精神就是要讓鶯歌更好。但交棒給泓欽的時候，他原本對泓欽打了一個問號，懷疑泓欽是否有這份熱情、是否能認真為地方鄉親奉獻，但4年來蘇泓欽認真打拚做事情，獲得他的認同，問政理性不會咄咄逼人，也贏得了他的尊重。

侯友宜也說，市府也在蘇泓欽緊盯進度、提案說明下，解決了鳳鳴地區積淹水問題、新建新北市立美術館旁的三鶯轉運站紓解未來三鶯交通，爭取興建尖山公園風雨操場，即使選戰期間也是緊盯捷運三鶯線進度，道路平坦寬會勘也是場場都到，「市長到哪泓欽就到哪」。

蘇泓欽指出，侯友宜市長認真、務實，為市民「侯侯做代誌」的精神，正是超越黨派的典範：侯友宜市長在選舉中只闡述政策理念、不攻擊對手的做法，讓選舉回歸到市政論述，不致淪於口號謾罵，也符合市民厭惡兩黨鬥爭的期待。他也將繼續秉持超越黨派為民服務的精神，和所有鄉親一起努力打造「幸福大三鶯」。