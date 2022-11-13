籃網球星厄文（Kyrie Irving）因為反猶言論遭到球團禁賽，老闆蔡崇信告訴《紐約郵報》說：「他必須對大家展現他真的充滿歉意。重點在於他只在被禁賽之後才公開道歉。」蔡崇信願意相信厄文沒有反猶的立場，但厄文還是得為造成的傷害負責。《紐約郵報》也批評引發風暴的辱猶影片《Hebrews to Negroes: Wake Up Black America》目前還安然躺在亞馬遜網站的貨架，還有人「慕名前去觀看」並且喊讚！

這件事起因於厄文推文貼出影片介紹，同時他沒有做出任何文字評語。單單是貼出影片介紹表示厄文起碼支持這個「辱猶影片」或是鼓勵大家去看。

近期一位對影片給出5星好評的消費者寫道：「我不知道這個影片可以在這裡買，直到厄文的事件。當我得知影片的存在，我立即買來看並告訴我的家人。身為非裔美國人，我很高興看見自己的真正歷史，而不是那些捏造出來的謊言。」

影片內容指出現存猶太人奪走了非洲黑人的身分，還涉入黑奴販賣，非洲黑人才是上帝的選民，也是以色列合法的主人。亞馬遜基於創作自由而繼續販售這個荒誕不經的影片和原著書籍，為何厄文分享影片連結就有罪？《紐約郵報》認為亞馬遜應該主動下架這個影片和書籍，否則會顯得「很可悲」。

球員工會副總傑倫布朗（Jaylen Brown）覺得籃網對厄文太嚴苛，他告訴《波士頓環球報》說：「直接的言語侮辱和他貼影片而未做評論，這兩者是不一樣的。我們的勞資協議沒有禁止此事，這是未知的領域。」