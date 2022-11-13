在昨（12）日《認識的哥哥》最新一集節目中，邀請到崔珉豪和蔡秀彬作為嘉賓，但節目進行過程中無意間提到班底金希澈與TWICE成員Momo之前的戀情，讓金希澈相當尷尬，而同為班底的李壽根還嗆：「那個團體不就是因為你才不能來的嗎」此言論瞬間引發南韓網友不滿。

Super Junior成員金希澈在2020年出認愛TWICE成員Momo，也是他出道16年來首度認愛，但兩人卻在交往一年半時分手，據悉原因是雙方工作過於忙碌，聚少離多，因此決定分手，兩人退回前後輩關係，彼此也未曾在節目上談論此事。

金希澈曾與TWICE成員Momo交往一年半。（圖／金希澈IG）

然而，在昨（12）日《認識的哥哥》播出的節目中，邀請到崔珉豪和蔡秀彬出演，其中在談到「大家都可以和前男女朋友做朋友嗎」的問題時，來賓蔡秀彬直接回答道：「我認為和舊情人做朋友是不可能的事情」，隨後，李壽根詢問金希澈同樣的問題，讓他非常尷尬「我不是只是這節目配角嗎？」更把話題轉往其他主持人，沒想到這時李壽根直言「那個團體不就是因為你才不能來的嗎」明顯在暗示金希澈與TWICE成員Momo的戀情，全場瞬間笑翻。

不過，在節目播出後，卻引來許多南韓網友的不滿，認為李壽根不應再重提往事「真的好無禮啊！在放送裡...又把這個播出去」、「製作組爲什麼要把這個播出去」、「真的覺得那個有意思嗎？不是一兩次了」、「分手都什麼時候，還要被那種餿主意逗著笑，真是的」、「如果是TWICE的粉絲，真的會很討厭很沒有禮貌」。