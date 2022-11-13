台中市第四選區市議員候選人翁美春13日舉辦競選總部成立音樂會，民進黨市長候選人蔡其昌到場站台助講。(陳世宗攝)

蔡其昌還致贈好彩頭預祝翁美春高票當選，現場支持者高喊「凍蒜」。(陳世宗攝)

台中市第四選區市議員候選人翁美春13日舉辦競選總部成立音樂會，民進黨市長候選人蔡其昌到場站台助講，與翁美春相互拉抬聲勢。蔡其昌指出，他曾與翁美春一同為豐原、后里服務打拚，自己與翁都是做事的人；拜託在場的鄉親票投蔡其昌、翁美春，兩人作伙進入府會為大台中並肩打拚。

蔡其昌今天上午連趕3場競總成立行程，9時30分先到豐原為第四選區市議員候選人翁美春站台助選，現場湧入近2000名支持者外溢爆棚一位難求。蔡其昌攜手翁美春大進場，受到支持者夾道簇擁，氣氛熱烈。

翁美春一上台向鄉親呼籲集中選票，高喊「蔡其昌凍蒜！」蔡其昌以沙啞嗓音宣講國中小營養午餐面免費、老人健保持續補助、敬老愛心卡擴大使用、4年興建8千戶社會住宅等政見。

蔡其昌指出，他在豐原住過5年，30歲擔任台中縣民政局長，深知豐原鄉親這幾年心情很鬱卒，因為縣市合併後，行政中心轉移到市區台灣大道，豐原人擔心邊緣化、逐漸沒落。

蔡其昌表示，豐原這4年來沒有重大建設，勉強完成轉運中心，結果翁美春走訪，發現1樓還在施工，2樓上鎖未開放，國道客運也沒進駐，只能稱得上是做半套的建設。我是照顧小市民的市長，也是做事的人，拜託支持蔡其昌讓豐原風華再現、繼續發展！

蔡其昌強調，翁美春是他認識10多年的好朋友，過去在台中縣政府、縣議會並肩服務打拚，拜託支持優秀議員，一起當選進入市政府、市議會並肩作戰。蔡其昌並攜手翁美春高喊「凍蒜」，還致贈好彩頭預祝翁美春高票當選，現場支持者高喊「凍蒜」。