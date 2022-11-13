台灣房價居高不下，一名女網友表示，在公家機關上班，薪資5萬，為買房每個月強迫自己存3萬元，目前存款有150萬元，但她和房仲去看房才發現沒有一間她買得起，房仲得知她是公務員後說，「公務員較難負擔現在的房價」，令她難過地說，「我是不是該躺平了」。

原PO昨（12）日於PTT女孩版指出，近日抽空和房仲去看房，很多房子都令她心動，但每間房的頭期款她都拿不出來，她好奇問房仲，「現在到底都是誰在買房？」

房仲向她表示，大多都是父母贊助頭期款，或是在科技大廠工作等有能力的人，房仲說完反問原PO從事的行業，得知她是公務員後，僅冷冷地說，「公務員確實比較難負擔現在的房價。」原PO說，「不知道是公務員薪資太低，還是房價真的太高，但不管是哪個原因，房仲的態度都讓我有點難過，我是不是該躺平了？」

心境曝光，網友卻質疑是幻想文，「幻想嗎？房仲一定都會先問預算跟房型」、「我才不信房仲會這麼白目嗆人」、「這篇文不是幻想文，除非妳遇到新手房仲」、「最好是先看屋才問價錢啦」、「看房會先不說價格直接帶看嗎？」、「我之前看房時，我記得第一句話就是先問預算跟透天還是大樓？怎麼會有先看房，才發生預算不夠的狀況」。

留言中也有人說，「5萬公務員算高薪，還有3萬多的呢！」、「現在房價月薪5萬真的買不起」、「這薪水的確無法在台北買房」、「以150萬頭期來說，可以貸8成，妳可買750萬房」。