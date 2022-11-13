民進黨11日晚間在凱道舉行雙北市長聯合造勢大會，與會的同黨台北市議員許淑華當天也在臉書發文呼籲，市長可以改變城市的命運，希望市民把票投給台北市長候選人陳時中與新北市長候選人林佳龍，讓雙北找回喪失的光榮。

許淑華指出，總統蔡英文當晚開場就說，台北的改變需要一個鐵人執行，900天不曾缺席的陳時中除了是今年的唯一人選，更是有解決能力的領導者；副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁等人也都說，台北成為台灣的火車頭，才能有更好的狀態走向世界進入國際。

許淑華提到，選情已進入最後衝刺，對手的奧步也開始浮現，但陳時中不會責怪污衊跟抹黑，只希望選舉該進化，保有善良與人性，而「停留在仇恨與撕裂的人」，或許是台北八年停滯的主因。

「你期待怎麼樣的明天？我期待一個蓬勃生活、有建設的未來！」許淑華強調，市長可以改變城市的命運，「他們不做我們來做」，11月26日要懇請選民選擇會做事、顧台灣、拚未來的陳時中和林佳龍，讓雙北找回喪失的光榮。