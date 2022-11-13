艾迪生媒體研究機構（Edison Research）今天預測，內華達州民主黨聯邦參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）期中選舉驚險連任，保住民主黨在參議院的多數控制權。

綜合紐約時報與路透社報導，6年前成為首位參議院拉丁裔議員的瑪斯托擊敗前總統川普支持的共和黨對手賴克紹（Adam Laxalt）；賴克紹是前內華達州檢察長。

兩人間的得票原本一直緊咬，但12日晚間克拉克郡（Clark County）2萬2323張通訊投票裡民主黨拿到1萬4084票，成為底定戰局的關鍵。

民主黨參議員凱利（Mark Kelly）11日晚間在亞利桑那州成功連任，連同這次瑪斯托勝選，代表民主黨已取得參院50席。由於民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）可以在投票時打破平手僵局，因此這足以鞏固民主黨在2023-24年對參院的控制權。

如果民主黨籍參議員華諾克（Raphael Warnock）在12月6日的喬治亞州決選中能戰勝共和黨華克（Herschel Walker），民主黨在參院的優勢就可擴大至51席對49席。屆時可讓民主黨在通過一些略具爭議的法案時有額外優勢，這類法案僅需簡單多數即可過關，而不是大多數立法所需的60票。

賴克紹今天推文表示，儘管今年稍早曾訂出必要時的訴訟策略，但他可能不會提出選舉舞弊指控來拖延選舉；稍早前他承認瑪斯托的票數可能「超越我們」，並已答謝支持者。

共和黨最終能取得眾院控制權，民主黨掌控參院對總統拜登而言仍彌足珍貴。除聯邦法官外，拜登將在民主黨籍聯邦參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的護航下確認相關提名人選，仍可掌控政府人事任命。

民主黨保住參院可平衡眾院握於共和黨的制肘，對拜登算是一層保護，確保政局不致淪於看共和黨臉色。

當國會須通過維持聯邦政府運作的經費法案時，參院民主黨將可為行政部門護航，只是若共和黨拿到眾院，肯定會以威脅讓政府關門、潛在災難性債務違約作為與民主黨討價還價籌碼。

美國聯邦參議院與聯邦眾議院有很多相同的立法權力，但參院具有一些特殊權力像是准駁總統提名的最高法院大法官、下級聯邦法院法官及行政機構重要職位人選。總統提名人選須通過參議院批准才能就任。

在發生彈劾總統或最高法院大法官的情況時，由參議院主持審判，全體參議員擔任陪審。

至於眾議院不同於參議院的職權則包括：有權對總統和最高法院大法官提出彈劾；所有涉及增加歲收的提案必須從眾議院產生；如在總統大選中沒有任何候選人贏得選舉人多數票，由眾議院決定總統誰當選。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1111113