就在「魔獸」霍華德來台引爆魔獸旋風之際，「甜瓜」安森尼也被謠傳有希望來台打球，台灣運彩T1聯盟台南台鋼獵鷹總教練劉孟竹13日親口證實，獵鷹確實已經跟安森尼有所接觸，台鋼會長謝裕民也將全力支持，且要求獵鷹總經理錢韋成積極爭取。

「我們確實有在接觸，會長就有跟錢韋成講說積極爭取，只要為了台灣籃球好的，我們會長就會做，他絕對全力支持，」劉孟竹說，「甜瓜基本上3號位為主，如果他順利來到我們這邊，基本上還是會擺在3、4號位，他有三分球能力與切入能力。」

安森尼是2003年NBA選秀探花，雖然沒拿過總冠軍，生涯卻有10度入選全明星賽、2度年度第二隊、4度年度第三隊，更是美國男籃奧運3連霸的固定成員之一，無論名氣或身手絕對都不輸給霍華德，如今有機會來台打球，相信也會掀起另一波甜瓜風潮。

劉孟竹也認為，霍華德來台之後，以後台灣絕對會變成NBA球員的選項，「以往他們都是選擇大陸CBA為主，這也是要看霍華德待在台灣這段時間的經歷，相信日後很多NBA球員都會詢問霍華德台灣環境怎樣，絕對會有更多NBA球員投入台灣籃壇。」