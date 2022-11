【愛傳媒藺奕專欄】1111子夜台法劇組的殺青趴,感謝知名監製黃茂昌邀請,地點在麻吉好友賴桑的古記雞。裡裡外外滿滿人潮,宛若台版的梨泰院,我們彼此以熱情推擠、碰撞心靈,知遇產生的興奮難以喘息。

去年Patrick和Wesley並肩踏上金馬紅毯,今年我們都輪空,但在國際影展市場展迭有佳作,看來明年金馬60是要開花結果的時候了。

見到非常多的好朋友。Nicole 主動關心我的病情,直言我的氣色好多了。這次她和Patrick共同監製的《動物感傷の清晨 In the Morning of La Petite Mor》入圍愛沙尼亞塔林黑夜電影節,即將就要遠赴塔林了。

離開官場之後,還是回來電影圈比較好吧,至少我們都不想毫無波瀾的庸常度過每一天。

難得有機會跟Tina姐好好聊上一會兒。Tina姐非常健談、幽默且機鋒,才知道為了妥實保護旗下的藝人,在她眼裡的我根本就像「共機」一樣被追蹤鎖定,我暗自慶幸好在沒有越過海峽中線,否則若被廣播要求迴轉脫離那還挺糗的。

對於所有的電影人來說,因為恐懼、人會怯步,但越是躲和後退越是會被其捲入。你能做的唯有向前、不斷向前,在海浪捲起之前。

畢竟電影或一切藝術的存在,都是為了讓世間不同的不幸,獲得同等的理解。

和年輕的製片組女孩們坐在一起,看著她們面對離情依依的不捨,人生似乎就是一個不斷歡歌相迎、不斷接受告別的遊戲,凡是所不能留下來的,我們舉杯相送。

特別感謝美麗動人的Yuki學妹在今年金馬獎各項活動裡,願意一再抽出寶貴時間陪伴替我擋酒;大疫之期,只要有快遞還在路上、只要有好吃的紅燒肉還在鍋裡;只要喜歡的歌還在單曲循環、只要有好看的電影正在形成,這樣的生活,就還算是有點希望。

