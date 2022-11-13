彰化縣芬園鄉義興路連棟兩間塑膠工廠失火，霎時烈焰狂然，濃煙沖天，不僅整座廠房付之一炬，連停放在車棚的轎車也被火海吞噬。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣芬園鄉義興路連棟兩間塑膠工廠失火，霎時烈焰狂然，濃煙沖天，不僅整座廠房付之一炬，連停放在車棚的轎車也被火海吞噬。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣芬園鄉義興路連棟兩間塑膠工廠失火，霎時烈焰狂然，濃煙沖天，不僅整座廠房付之一炬，連停放在車棚的轎車也被火海吞噬。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣芬園鄉義興路連棟兩間塑膠工廠中午時分失火，霎時烈焰狂然，濃煙沖天，不僅兩座廠房都付之一炬，數量停放在工廠車棚的轎車也全遭火海吞噬，其中一間工廠負責人、45年次男子臉部傷燙傷，緊急送醫。

彰化縣消防局第一大隊副大隊長吳哲佑表示，彰化縣消防局在中午12時3分接獲火警報案，緊急出動各式消防車輛29輛、救護車1輛、消防人員60人前往搶救。

由於鐵皮工廠的現場，堆置都是易燃物，火勢一發不可收拾，烈焰沖天，黑煙還吹飛好幾公里，附近民眾都嚇壞。

工廠位在巷弄之內，且來得相當突然，其中一家工廠負責人在搶救過程中，臉部遭到燒燙傷，不僅工廠內部的機具、堆放原物料等，全都付之一炬，整座廠房也燒到塌陷，消防人員奮戰一個多小時，將火勢控制，但內部還在悶燒，直到1點50分完全撲滅。

這起火災，造成一人受傷，連附近停放數台轎車都慘遭火劫，被燒成一團爛鐵，財物損失和起火原因都還待進一步調查。