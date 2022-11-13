小百合周玥綺睽違7年的個唱「青春終不悔」演唱會昨（12日）週六在北市中油大樓的國光廳登場，因為疫情，原本6月的個唱延至11月，而且開唱前一個月小百合還確診了，演唱會一波三折，她感嘆表示「原本以為演唱會已遙遙無期了，所幸輕症早於演唱會前痊癒，讓我不再對粉絲失約」！

小百合身穿復古旗袍演唱懷舊組曲。（圖／玥綺影視文化提供）

小百合這次演唱會好事多磨，她苦笑說，今年10月20日她的生日禮物就是確診，當下喉嚨劇痛，心想完了還能演唱嗎？心情沮喪到極點，所幸經過充裕的休養後痊癒，慶幸沒有影響到歌聲，自己非常的感恩，她開唱前一直勤練歌，每天練氣功豐厚肺活量，教書的弟弟則提供護嗓特調飲，「暌違七年終於開唱，又燃起我的鬥志」。

小百合與特別嘉賓戴世然對唱。（圖／玥綺影視文化提供）

為了此次演出，小百合共準備5套禮服，以國、台、客、滬、日文、英文與義大利文等七種語言獻唱27首經典名曲，特別嘉賓是淡出演藝圈的跨欄王子歌手戴世然，讓台下粉絲大驚喜，小百合說自己經常在體育大學練氣功，與戴世然結緣，而當年身為體育國手被音樂教父劉家昌發掘步入歌壇，戴世然直說睽違舞台很久了，希望演出大家都滿意。

小百合身穿白色禮服仙氣飄逸。（圖／玥綺影視文化提供）

兩人對唱「為青春歡唱」、「祝你順風」、「我家在那裏」與「往事只能回味」，帶粉絲進入時空隧道，而小百合也以湖中仙子造型與任教的南台科大流行音樂系優秀的專修學生演唱民歌金曲「夢田」、「秋蟬」及新歌「不再有閒事掛心頭」。小百合也以一襲白色造型，與學生組成的百合綺麗合唱團一同演唱鄧麗君名曲「原鄉人」，被粉絲敲碗「何時再開唱」，小百合承諾「目前正在找場地，期望能盡快的與大家相聚」。

此外，為了難得的開唱，小百合的兒女都以行動應援，到現場當工作人員幫忙檢查票與服務工作，小百合笑說演唱會結束後，還要馬拉松的趕攤，除了跟中南部北上的好友聚會，還有跟美國專程返台的粉絲們歡聚。