民進黨台中市長候選人蔡其昌13日出席無黨台中市議員候選人賴裕銘競總成立大會。(陳世宗攝)

市民才是決定最後勝負的人 蔡其昌：市長要為人民解決困難

九合一選戰進入最後倒數！民進黨台中市長候選人蔡其昌13日出席無黨台中市議員候選人賴裕銘競總成立大會。蔡其昌強調，他參選至今心路歷程就是用生命打拚，讓市民感動；市民才是決定最後勝負的人，相信只有努力走遍台中、有願景、有行動力，要為人民解決困難的人，才會獲得市民的支持。

媒體今天詢問蔡其昌是否爭取地方派系的支持？蔡其昌說，台中市民才是最後決定這場選戰勝負的關鍵，這也是為什麼他每天勤走基層、到各個菜市場掃街、站路口，講了800多場演講，因市民才是決定未來台中市長最關鍵的力量。

蔡其昌指出，不分黨派、不分派系，未來可以翻轉台中、改變台中的力量，我們都會做一個整合，一起加入行動派，相信只有努力走遍台中、有願景、有行動力，才會獲得市民的支持。

媒體詢問蔡其昌，盧秀燕找來百工百業當主委，有什麼看法？蔡其昌表示，這只是政治口號，她自己連後援會成立都沒有到場，參加的人抱怨聲都傳來我們耳裡了，還好意思找人主委，這是政治話術，她自己的後援會成立多找幹部代打，是很沒誠意的行為。

媒體詢問蔡其昌825場走來的心路歷程？蔡其昌說，自己用生命在打拚，喉嚨會不會好不是我擔心的重點，台中市很大，市長有沒有辦法走遍每一個村里、握遍每一位市民的手，傾聽所有人的心聲，這樣的市長才是小市民的市長，才能真的聽到民意。

蔡其昌強調，知道市民的困難在哪裡，市長最重要的工作就是要來解決人民的問題的，自己每天跑、每天聽，走得到就聽得到，拿出行動拿出願景就可以讓市民感動，蔡其昌用生命再打拚，跟這座城市一起呼吸、一同悲喜，這就是自己這幾個月來的感想。