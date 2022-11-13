民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（13）日在龍潭龍元宮舉辦客家後援會成立大會，總統蔡英文親自前往站台，已是近期第8度前往桃園輔選，但今日活動卻出現插曲，台下有民眾在蔡致詞時高呼「蔡英文下台」，遭維安人員驅離。

蔡英文今日前往桃園輔選，與鄭文燦、鄭運鵬等人合體，爭取選民支持，不過她致詞時，活動現場外有民眾高喊「蔡英文下台」，一度造成現場騷動，不過維安人員火速掌控狀況，活動才得以繼續進行。

針對蔡英文、行政院長蘇貞昌近期頻繁到桃園助選，鄭運鵬認為，他們並非單純為他加油打氣才來到桃園，而是每次都帶來相關重大建設與方案；他強調，未來13天是選戰關鍵期，他會持續在每一個行政區全力以赴，市民不論是在媒體上還是在生活中，都可以全面看見他的努力。

國民黨桃園市長候選人張善政今日也在龍潭區掃街拜票，針對蔡英文近期數度前來輔選，他提醒蔡英文應關心國家的經濟、治安等，不應為了來桃園而荒廢國政，並說「儘管她來桃園很多趟，這不影響我們，我們還是繼續努力，盡全力往前走。」